Запах инопланетной жизни: метан может стать главным признаком жизни на других планетах?

Поиск внеземной жизни — одна из самых интригующих и сложных задач современной науки. Мы смотрим в звездное небо, задаваясь вопросом: одни ли мы во Вселенной? И если нет, то как обнаружить наших «соседей»? Один из перспективных подходов — поиск биосигнатур, веществ, указывающих на присутствие живых организмов.