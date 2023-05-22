В России задумались о снижении стоимости ОСАГО

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей и увеличить срок ремонта по страховке с 30 до 45 дней.
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