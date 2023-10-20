В ЛНР и ДНР осудили несколько нацистских преступников, которые причастны к убийствам гражданского населения Донбасса.
Приговоры нацистским преступникам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
пусть 14-15, но на зоне кончить их.....
Ответить
7 час.
Юрий Золотарев
Да! Шепнуть "нашим" зекам, что это - бандеросня, и с ними быстро разберутся.
Ответить
6 час.
евгений кветковский
я думаю что так и будет,вспомните судьбу террориста Басаева,просто взял и умер
Ответить
4 час.
Свежие комментарии