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Приговоры нацистским преступникам

Приговоры нацистским преступникам

В ЛНР и ДНР осудили несколько нацистских преступников, которые причастны к убийствам гражданского населения Донбасса.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
пусть 14-15, но на зоне кончить их.....
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7 час.
Юрий Золотарев
Да! Шепнуть &quot;нашим&quot; зекам, что это - бандеросня, и с ними быстро разберутся.
Ответить
6 час.
евгений кветковский
я думаю что так и будет,вспомните судьбу террориста Басаева,просто взял и умер
Ответить
4 час.

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