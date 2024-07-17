В Якутии полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении детских пособий

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) выявили и задокументировали факты мошенничества, совершённые при получении пособий на содержание детей.
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