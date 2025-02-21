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Военное обозрение

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Сенат США утвердил пообещавшего закрыть офис ФБР Кэша Пателя директором Федерального бюро расследований

Сенат США утвердил пообещавшего закрыть офис ФБР Кэша Пателя директором Федерального бюро расследований

Кэш Патель позиционирует себя в качестве борца с глубинным государством.

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