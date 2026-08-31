Что он хотел изобразить?

Видео трёхлетней давности из Австралии. В городе Гринвич водитель пикапа с видеорегистратором запечатлел водителя "Тойоты", который без мыла влез в полосу и, видимо, ущемился от того, что ему посигналили.
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