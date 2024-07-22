Разработчики World of Warcraft поделились подробностями улучшений интерфейса для Th...

Разработчики World of Warcraft поделились подробностями улучшений интерфейса для The War WithinСовсем скоро состоится выход предварительного обновления World of Warcraft: The War Within, в котором разработчики готовят множество нововведений и улучшений игрового процесса.
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