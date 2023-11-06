Открыт прямой рейс «Актау – Доха»

Первый полет между городами был совершен 4 ноября. Об этом сообщили в Международном аэропорту Актау. Рейсы между Актау и столицей Катара Дохой будут осуществляться авиакомпанией FlyArystan раз в неделю – по субботам.
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