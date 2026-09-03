Чекунков: «Арктикуголь» даст правовой ответ на арест судна «Профессор Молчанов»

Юристы треста «Арктикуголь» в скором времени дадут правовой ответ на арест российского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
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Опять бла-бла-бла? Где действие? По делам президента судите, а не по обещаниям.