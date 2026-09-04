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«Ростех» впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС на форуме в Казани

«Ростех» впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС на форуме в Казани

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации на XVI международном салоне «Комплексная безопасность» впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС в Казани.

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