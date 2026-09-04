«Ростех» впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС на форуме в Казани

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации на XVI международном салоне «Комплексная безопасность» впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ В Раде постановку...
- ВСУ взорвали на р...
- В Ингушетии расск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым