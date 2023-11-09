«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

СК Сергей Ковалев внешняя и внутренняя победы, как курица и яйцо связаны, нет ответа, что первично, - чтобы победить снаружи, нужна сильная внутренняя экономика, а, значит, перемены, чтобы победить внутри (те самые перемены), нужна победа внешняя, ибо иначе можем сами себе навредить... очевидно, что классика М-Л, см. И.Сталин о гармонии бытия и сознания в частности, нам подсказывает путь эволюции в обоих направлениях одновременно и гармонично, иначе либо на внешнем просрем, либо внутри хз, что получим...

Виталий Кирпиченко Нет, не придурок. Ищи таковых среди своих. И на себя обрати внимание.