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«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции

Россия вступила в новую эпоху перемен, и в этой ситуации стране необходим президент-социалист. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали в Москве на митинге левопатриотических сил, посвященном 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
внешняя и внутренняя победы, как курица и яйцо связаны, нет ответа, что первично, - чтобы победить снаружи, нужна сильная внутренняя экономика, а, значит, перемены, чтобы победить внутри (те самые перемены), нужна победа внешняя, ибо иначе можем сами себе навредить... очевидно, что классика М-Л, см. И.Сталин о гармонии бытия и сознания в частности, нам подсказывает путь эволюции в обоих направлениях одновременно и гармонично, иначе либо на внешнем просрем, либо внутри хз, что получим...
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1 д.
Виталий Кирпиченко
Нет, не придурок. Ищи таковых среди своих. И на себя обрати внимание.
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1 д.
ЕБ
Елена Бреслова
Путин до мозга костей либер, не верю, что он может вернуться к социализму, так и будет топтаться в капиталистическом тупике. Хоть бы мигрантскую бомбу обезвредил, но и на это не способен - бросит народу кость в виде выдворения нескольких тысяч недоразвитых перед выборами и всё...😒
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1 д.

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