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Проблему обеспечения Донбасса водой может помочь решить технология обратного осмоса для очистки шахтных вод

Проблему обеспечения Донбасса водой может помочь решить технология обратного осмоса для очистки шахтных вод

Проблему обеспечения Донбасса водой может помочь решить технология обратного осмоса для очистки шахтных вод По мнению директора института "Донгипрошахт", после этого их можно использовать и в бытовых целях.

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