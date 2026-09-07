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19 сентября в Тверской области пройдёт гриль-пати

19 сентября в Тверской области пройдёт гриль-пати

19 сентября в 12:00 на экоферме «Четыре подковы» (деревня Поддубье, 69) пройдёт фирменное гриль‑пати от сети магазинов «Цыпочка».

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