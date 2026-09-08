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Мировое обозрение

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Лавров назвал озверелыми требования Запада вернуть Украине границы 1991 года

Лавров назвал озверелыми требования Запада вернуть Украине границы 1991 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале предельно жестко высказался о позиции Запада, настаивающего на возвращении Украины к границам 1991 года.

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