ВСУ спешно отступают в Красногоровке в связи с риском окружения Татьяна АрестоваВ дни празднования Великой Победы российского народа над сворой немецко-фашистских завоевателей, подразделения ВС РФ продолжают выдавливать врага сразу на нескольких направлениях.
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