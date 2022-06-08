Регулярное употребление алкоголя пожилыми людьми после операции улучшает качество жизни — исследование

В новом исследовании, ученые из Европейского общества анестезиологии и интенсивной терапии (ESAIC) пришли к выводу, что пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше), которые потребляют потенциально нездоровое количество алкоголя, сообщают о значительно лучшей подвижности, самообслуживании и меньшем количестве проблем, связанных с выполнением повседневных дел после операции, по сравнению с их сверстниками, которые воздерживаются от.