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Регулярное употребление алкоголя пожилыми людьми после операции улучшает качество жизни — исследование

В новом исследовании, ученые из Европейского общества анестезиологии и интенсивной терапии (ESAIC) пришли к выводу, что пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше), которые потребляют потенциально нездоровое количество алкоголя, сообщают о значительно лучшей подвижности, самообслуживании и меньшем количестве проблем, связанных с выполнением повседневных дел после операции, по сравнению с их сверстниками, которые воздерживаются от.

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