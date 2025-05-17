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Бокс в Херсонесе

Бокс в Херсонесе

В «Новом Херсонесе» на «Грифон-арене» проведут боксерский турнир, посвященный памяти Героев России. Мероприятие запланировано на 18 мая 2025 года и приурочено к 81-й годовщине освобождения Севастополя и 80-летию Победы.

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