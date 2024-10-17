Настасья Самбурская высказалась о своей тайной свадьбе

Настасья Самбурская в соцсетях прокомментировала слухи о своей свадьбе. О том, что звезда сериала «Универ» вышла замуж и улетела в свадебное путешествие, заявил генеральный продюсер проекта Дмитрий Щербанов на премьере фильма «Кореша».
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