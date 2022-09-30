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Ямальцы массово проводили мобилизованных

Ямальцы массово проводили мобилизованных

На Ямале дружно проводили мобилизованных жителей Салехарда. В их поддержку организовали автофлешмоб. Колонна автомобилей с флагами России, ЯНАО, некоторых политический партий выстроилась вдоль дороги, по которой уезжают призванные защитники Родины.

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