Ямальцы массово проводили мобилизованных

На Ямале дружно проводили мобилизованных жителей Салехарда. В их поддержку организовали автофлешмоб. Колонна автомобилей с флагами России, ЯНАО, некоторых политический партий выстроилась вдоль дороги, по которой уезжают призванные защитники Родины.