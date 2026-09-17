«Не откладывайте счастье на потом»: на МФМ обсудили рецепт многодетности

Чтобы переломить демографическую ситуацию, России нужен суммарный коэффициент рождаемости (СКР) выше 2,1 ребенка на семью.
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