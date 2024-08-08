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Сокровища со свалки: 25 ценных вещей, которые нашли на мусорке

Сокровища со свалки: 25 ценных вещей, которые нашли на мусорке

Сокровища среди мусора! Кто-то выбрасывает, а кто-то находит настоящие жемчужины. От качественных продуктов до роскошной мебели, эти фотографии с сабреддита r/DumpsterDiving доказывают, что мусорка — не просто хламовник.

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