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Пятый канал

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Сбито более 1600 дронов: Собянин сообщил о попытке ВСУ сорвать выборы в Госдуму

Сбито более 1600 дронов: Собянин сообщил о попытке ВСУ сорвать выборы в Госдуму

Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, с субботы на всех рубежах сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве.

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