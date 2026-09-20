Сбито более 1600 дронов: Собянин сообщил о попытке ВСУ сорвать выборы в Госдуму

Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, с субботы на всех рубежах сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве.
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