MG Cyberster – цена на автосалоне в Гуанчжоу начинается от $44 300

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Электрический родстер MG Cyberster был официально представлен на автосалоне в Гуанчжоу (Китай). Его цена составит 319 900 – 359 800 юаней (44 300 – 49 800 долларов США), а также он получит три варианта отделки.