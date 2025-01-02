В новогоднюю ночь из центра Петербурга по отделам полиции сотрудники полиции развезли на автобусах почти 2 тысячи мигрантов.
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В новогоднюю ночь из центра Петербурга по отделам полиции сотрудники полиции развезли на автобусах почти 2 тысячи мигрантов.