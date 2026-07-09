Политика как он...
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Политика как она есть

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Пекин обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за критики ракетного пуска КНР

Пекин обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за критики ракетного пуска КНР

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге в четверг заявила, что США используют двойные стандарты, критикуя ракетный пуск КНР при том, что сами регулярно проводят аналогичные испытания, передает РИА Новости.

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