Пекин обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за критики ракетного пуска КНР

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге в четверг заявила, что США используют двойные стандарты, критикуя ракетный пуск КНР при том, что сами регулярно проводят аналогичные испытания, передает РИА Новости.
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