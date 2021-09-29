Китай призвал «как можно скорее» провести саммит пятерки Совбеза ООН

Китай заинтересован в скором проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия), поскольку за последнее время «накопилось много вопросов для обсуждения», заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.