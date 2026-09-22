Мнение: «С Брюсселем вести переговоры бессмысленно», – Руслан Панкратов

Международный политолог, научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов в программе «Мнение» заявил, что Прибалтика и Европа настолько хотят конфликта с Россией, что пытаться разговаривать с ними бесполезно.
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