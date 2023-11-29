OnePlus 12 и его рекордный экран показали на живых фото за неделю до премьеры смартфона

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото будущего флагмана OnePlus 12. Акцент сделан на экране, а он в этой модели будет рекордным: OnePlus уже сообщила, что пиковая яркость составит 4500 кд/кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии