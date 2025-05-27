Захарова с иронией высказалась о заявлении властей ФРГ о дальнобойном оружии

Захарова вспомнила о видео с МакрономОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на противоречивые высказывания немецкого руководства по поводу поставок дальнобойного вооружения на Украину заявила, что у них стоит «отобрать ложечку для сахара».
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