Захарова с иронией высказалась о заявлении властей ФРГ о дальнобойном оружии

Захарова вспомнила о видео с МакрономОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на противоречивые высказывания немецкого руководства по поводу поставок дальнобойного вооружения на Украину заявила, что у них стоит «отобрать ложечку для сахара».