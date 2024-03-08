«Чудо-женщина» Галь Гадот раскрыла имя своего втайне рожденного ребенка

Актриса стала мамой в четвертый раз. Галь Гадот прославилась благодаря роли Чудо-женщины LEGION-MEDIAГаль Гадот, актриса, прославившаяся благодаря роли Чудо-женщины, родила еще одну, уже четвертую по счету дочку.
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