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Порядок, государство

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В Мордовии житель Атяшевского района обвиняется в совершении трех имущественных преступлений

Следственным отделом ММО МВД России «Ардатовский» окончено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя села Большие Манадыши, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных чч.

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