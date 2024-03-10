1. «Зенит» в гостях разгромил «Урал» (4:1) в 20-м туре Мир РПЛ, обошел «Краснодар» и вернулся на первое место в таблице.
«Зенит» снова первый, СКА выбил «Торпедо», победа «Баварии» 8:1, Ферстаппен взял Гран-при Саудовской Аравии, Ян победил впервые с 2021-го и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
Отношение футболистов Спартака ко всем «прочим крестьянам» - не секрет. Как много было в прессе Бабича после визита в СПБ:) В Лужниках он тоже отметился - дредами а-ля Барриос.
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11 час.
Максим Комаров
Сраптак - самый стабильный в России. Приходит весна - за одной-двумя приличными играми следует оглушительный влет и дальше штопор за границы «цветочной церемонии». Сейчас, по крайней мере, тому есть некоторое объяснение. Понятно, что команда рассчитывала на Промеса, а вынуждена обходиться без него. Почему рассчитывала - другой вопрос. Но наигрывались какие-то другие алгоритмы, которых не вытягивают ни Зиньковский, ни Медина (просто вредитель), ни все более растерянный Угальде. А судя по вчерашнему паническому вводу в игру Джикие и Литвинова, у Абаскаля нет понимания того, что делать. Поэтому, во всех предстоящих матчах с «андердогами», Спартаку придется туго
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4 час.
Максим Комаров
А так - позорище! Пыхтеть про поляну в Воронеже - обосраться с подготовкой собственного газона. Завывать о реванше на хорошем поле (других то причин не было) - получить те же 2 баранки:) Так умеют только на берегах Тушинки
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4 час.
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