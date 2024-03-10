«Зенит» снова первый, СКА выбил «Торпедо», победа «Баварии» 8:1, Ферстаппен взял Гран-при Саудовской Аравии, Ян победил впервые с 2021-го и другие новости

Максим Комаров

Сраптак - самый стабильный в России. Приходит весна - за одной-двумя приличными играми следует оглушительный влет и дальше штопор за границы «цветочной церемонии». Сейчас, по крайней мере, тому есть некоторое объяснение. Понятно, что команда рассчитывала на Промеса, а вынуждена обходиться без него. Почему рассчитывала - другой вопрос. Но наигрывались какие-то другие алгоритмы, которых не вытягивают ни Зиньковский, ни Медина (просто вредитель), ни все более растерянный Угальде. А судя по вчерашнему паническому вводу в игру Джикие и Литвинова, у Абаскаля нет понимания того, что делать. Поэтому, во всех предстоящих матчах с «андердогами», Спартаку придется туго