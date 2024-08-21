Тотальная мобилизация, успехи ВС РФ, преступное наемничество. Главное на Украине на утро 21 августа

© РИА Новости . Станислав КрасильниковСегодня 375 прочитали Конгрессмен США от республиканской партии в соцсети Х возмутилась, что Украина вместо стремления к миру с Россией мобилизует целые поколения мужчин, в том числе с инвалидностью.