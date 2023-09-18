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Тайвань за сутки зафиксировал приближение к острову рекордных 103 самолетов КНР

Тайвань за сутки зафиксировал приближение к острову рекордных 103 самолетов КНР

Минобороны Тайваня поделилось информацией о том, что 108 самолётов НОАК были зафиксированы около острова Вооружёнными силами страны за прошедшие 24 часа, что стало рекордным числом обнаруженных китайских летательных аппаратов за последнее время.

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