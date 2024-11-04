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Медведев назвал условие Победы России

Медведев назвал условие Победы России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в День народного единства назвал условие Победы России.4 ноября в День народного единства зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале опубликовал пост, сопроводив его фрагментом из кинофильма 1939 года "Минин и Пожарский", в котором говорится о том, что "крепка наша земля, что будет стоять она нерушима навечно".

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