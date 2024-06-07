В Рособрнадзоре: кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется

Обычно обо всех новшествах предупреждают за два года Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году кардинальных изменений в сдаче Единого государственного экзамена не ожидается и не планируется.
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