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Петербургский дневник

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В Рособрнадзоре: кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется

В Рособрнадзоре: кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется

Обычно обо всех новшествах предупреждают за два года Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году кардинальных изменений в сдаче Единого государственного экзамена не ожидается и не планируется.

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