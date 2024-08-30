В облцентре выписали первый штраф за нарушение сроков благоустройства после коммунальных раскопов

Глава Смоленска потребовал оперативно приводить в порядок дороги после проведения работ коммунальщиками В Смоленске выписан первый штраф за нарушение сроков благоустройства после проведения ремонтных работ.
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