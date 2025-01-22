Европа зачастит на Марс: два ровера ЕКА отправятся на Красную планету в след...

Европа зачастит на Марс: два ровера ЕКА отправятся на Красную планету в следующие 10 летСтало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА или ESA) планирует отправить на Марс второй марсоход в середине 2030-х годов, тогда как ближайшая миссия по отправке марсохода на Красную планету запланирована на 2028 год.