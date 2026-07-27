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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монца» купила форварда «Бенфики» Варелу за 2+1,5 млн евро

« Монца » объявила о трансфере  Гуштаву Варелы .  21-летний нападающий перешел в итальянский клуб из «Бенфики» и подписал контракт до 2030 года.

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