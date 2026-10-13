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Царьград

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В Самаре открывают выставку о космосе с «Черным квадратом» Малевича

В Самаре открывают выставку о космосе с «Черным квадратом» Малевича

В Самаре 30 октября откроется выставка «Воображаемый космос», организованная Третьяковкой и посвящённая тому, как русские художники разных эпох осмысляли Вселенную и место человека в ней.

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