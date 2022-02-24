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Huawei Mate40E Pro 5G с Kirin 9000L выходит уже 3 марта, за ним последует Huawei P50E 4G

Huawei Mate40E Pro 5G с Kirin 9000L выходит уже 3 марта, за ним последует Huawei P50E 4G

Ожидается, что Huawei выпустит новые варианты своих старых флагманских смартфонов уже на следующей неделе.

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