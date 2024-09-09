Учительница Звягина: в Курской области ВСУ ударами разбили школу

Учительница из села Ворожба Суджанского района Курской области Ирина Звягина поделилась с РИА Новости, что её школа была разрушена в результате ударов ВСУ, а большая часть села выгорела после атак дронов.
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