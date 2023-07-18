МИД РФ обвинил Гутерриша в нарушении правил дипломатической переписки

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил правила дипломатической переписки, опубликовав свое письмо в адрес президента России Владимира Путина, посвященное черноморской зерновой сделке.
Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил правила дипломатической переписки, опубликовав свое письмо в адрес президента России Владимира Путина, посвященное черноморской зерновой сделке.
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