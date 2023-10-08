Кабмин выделил 500 млн рублей на поддержку разработки новых технологий

Правительство выделило 500 млн рублей на поддержку разработки новых технологий и материалов. «На поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами, в 2023 году будет дополнительно направлено 500 млн рублей», — говорится в сообщении.
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