Ежегодные мировые инвестиции в чистую энергию вырастут в 1,5 раза к 2030 году - МЭА

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости/Прайм. Ежегодные мировые инвестиции в чистую энергию увеличатся до более чем 2 триллионов долларов к 2030 году в рамках сценария, учитывающего существующую климатическую политику (STEPS), что более чем на 50% больше, чем сейчас, прогнозирует в своём прогнозе World Energy Outlook 2022 Международное энергетическое агентство (МЭА) "Новая политика на основных энергетических рынках способствует увеличению ежегодных инвестиций в чистую энергию до более чем 2 триллионов долларов к 2030 году в рамках STEPS, что более чем на 50% больше, чем сегодня", - говорится в отчете.