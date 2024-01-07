Сергей Кириенко и Денис Пушилин исполнили новогоднюю мечту 5-летней девочки из Донецка 

ДОНЕЦК, 7 января, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приняли участие в акции «Елка желаний» и исполнили желание 5-летней девочки.
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