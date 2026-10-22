The Russian Armed Forces began to surround the enemy, deprived of the opportunity to retreat after the failure of a series of attacks on the positions of the Vostok GDV.
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