В Архангельской области деревенский подросток совершил серию угонов

В деревне Ваймуша за пять дней пропали три автомобиля. Их нашли, а также нашли угонщика - несовершеннолетний местный житель оттачивал навыки вождения на чужих автоВ деревне Ваймуша Архангельской области за несколько дней были угнаны три автомобиля марки "Лада" - два из гаражей и один, припаркованный возле дома.