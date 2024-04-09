В Архангельской области деревенский подросток совершил серию угонов

В деревне Ваймуша за пять дней пропали три автомобиля. Их нашли, а также нашли угонщика - несовершеннолетний местный житель оттачивал навыки вождения на чужих автоВ деревне Ваймуша Архангельской области за несколько дней были угнаны три автомобиля марки "Лада" - два из гаражей и один, припаркованный возле дома.
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