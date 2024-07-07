⛲️ В Сочи появился ещё один бювет На территории санатория “Зелёная роща” можно выпить минералку, которая поднимается с глубины 550 метров, точка сбора находится на расстоянии 11 км от устья реки Сочи.
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⛲️ В Сочи появился ещё один бювет На территории санатория “Зелёная роща” можно выпить минералку, которая поднимается с глубины 550 метров, точка сбора находится на расстоянии 11 км от устья реки Сочи.