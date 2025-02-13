Эксперт рассказал, когда цены на автомобили взлетят в цене

Россиян предупредили о подорожании автомобилей, сообщает PRIMPRESS. По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, до середины года будут продаваться запасы автомобилей 2024 года выпуска, а новые машины 2025 года выпуска окажутся дороже прошлогодних.